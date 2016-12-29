2016 12 29 22:14:52

“Кремінь-2000” виграв турнір Ковпака

Кременчуцький “Кремінь” отримав “Кубок Олександра Ковпака-2016” серед футзалістів 2000 р.н.

Про це повідомили в прес-службі ФК “Кремінь”.

У фіналі турніру зіграли “Кремінь” із Кременчука і “Ураган” з Івано-Франківська. Кременчуцькі футзалісти здобули перемогу з рахунком 1:0 і стали володарями Кубку Олександра Ковпака.

У грі за третє місце турніру черкаська команда “Дніпро-80” поступилася “Чайці” − 2:3.

Кожна команда отримала дипломи про участь, медалі, кубки, грамоти.

У номінаціях кращими стали:

Приз глядацьких симпатій – Нікіта Черняєв «Нафтохімік».

Кращий бомбардир – Івань Куць (“Кремінь”.

Кубок Олександра Ковпака-2016 став прекрасним і вже традиційним святом дитячого футзалу та справжнім новорічним подарунком для юних спортсменів!