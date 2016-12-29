2016 12 29 12:44:37

Кременчуцьким ліцеїстам рятувальники та поліцейські нагадали правила безпеки

Напередодні новорічних свят всі діти йдуть на канікули, для відзначення Нового року та Різдва Христового. Тож, дітлахам варто нагадати правила безпеки життєдіяльності у зимовий період. Так, 28 грудня співробітники Служби порятунку «101» та патрульної поліції м. Кременчука провели лекцію для учнів 5-х класів Кременчуцького ліцею №6. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.



Профілактичний захід включав в себе вивчення актуальних тем. Фахівець ДСНС розповів ліцеїстам основні правила пожежної безпеки під час підготовки та проведення новорічних свят, нагадав правила установки новорічної ялинки та правила користування відкритим вогнем. Також, рятувальники роз’яснили присутнім правила поведінки на льоду та як надати допомогу людині, яка провалилася в крижану воду.

«При виході на водойма кожен повинен знати яким на колір та товщу безпечний лід для пересування по ньому, що при собі необхідно мати, перші дії при провалюванні та надання допомоги потерпілому при потраплянні під кригу, як надавати першу домедичну допомогу при переохолоджені», – наголосили фахівці Служби порятунку.

Наостанок заняття рятувальники роз’яснили правила використання піротехнічних засобів. Рятувальники розповіли статистику травмування при використанні петард та салютів, а також дали поради щоб не допустити виникнення подібних ситуацій. Діти ознайомились з елементарними правилами пожежної безпеки при використанні піротехнічних виробів.

Працівники патрульної поліції розповіли ліцеїстам правила поведінки у різних нестандартних ситуаціях.