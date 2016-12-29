Кременчуцька ОДПІ попереджає платників податків про провокації шахраїв
Кременчуцька ОДПІ попереджає, днями підприємцям міста телефонували невідомі особи, які представлялися керівними працівниками Кременчуцької ОДПІ, та пропонували перерахувати кошти на номер банківської картки. Податкова інспекція міста звертається до підприємств та підприємців – подібні факти є провокацією з боку шахраїв.
Кременчуцька ОДПІ наголошує, що такі дії зловмисників спрямовані на вирішення їх власних питань та дискредитацію працівників фіскальних органів.
Також, зловмисники для більшої достовірності використовують новітні технології, зокрема, можливості програми Viber.
Податкова інспекція Кременчука застерігає платників податків бути пильними, і в таких випадках одразу звертатися до правоохоронних органів або повідомляти за номерами відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Полтавській області: (0532)63-00-70 та (0532)60-52-80
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+