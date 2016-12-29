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Полтавщина, Суспільство



2016 12 29 09:51:20

Кременчуцька ОДПІ попереджає платників податків про провокації шахраїв

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Кременчуцька ОДПІ попереджає, днями підприємцям міста телефонували невідомі особи, які представлялися керівними працівниками Кременчуцької ОДПІ, та пропонували перерахувати кошти на номер банківської картки. Податкова інспекція міста звертається до підприємств та підприємців – подібні факти є провокацією з боку шахраїв.

Кременчуцька ОДПІ наголошує, що такі дії зловмисників спрямовані на вирішення їх власних питань та дискредитацію працівників фіскальних органів.
Також, зловмисники для більшої достовірності використовують новітні технології, зокрема, можливості програми Viber. 
Податкова інспекція Кременчука застерігає платників податків бути пильними, і в таких випадках одразу звертатися до правоохоронних органів або повідомляти за номерами відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Полтавській області: (0532)63-00-70 та (0532)60-52-80

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