2016 12 29 09:51:20

Кременчуцька ОДПІ попереджає платників податків про провокації шахраїв

Кременчуцька ОДПІ попереджає, підприємств та підприємці в – подібні факти є провокацією з боку шахраїв.

днями підприємцям міста телефонували невідомі особи, які представлялися керівними працівниками Кременчуцької ОДПІ, та пропонували перерахувати кошти на номер банківської картки. Податкова інспекція міста звертається дов –

Кременчуцька ОДПІ наголошує, що такі дії зловмисників спрямовані на вирішення їх власних питань та дискредитацію працівників фіскальних органів.

Також, зловмисники для більшої достовірності використовують новітні технології, зокрема, можливості програми Viber.