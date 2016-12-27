КрАЗ передав кременчуцькому КТП -1628 нову спецмашину

Сьогодні відбулася передача ПАТ «АвтоКрАЗ» міському КТП 1628 комбінованої дорожньої машини (КДМ). Напередодні Нового року Кременчук отримав нову спецтехніку, призначену для утримання доріг.

Нагадаємо, що КДМ виготовлена Кременчуцьким автозаводом у рамках виграного в серпні поточного року тендера, оголошеного мерією на поставку спецтехніки комунальному підприємству КТП -1628. Умови тендеру передбачали поставку спецтехніки замовнику до кінця поточного року.

Базою нової спецмашини став перспективний двовісний самоскид КрАЗ-5401С2, створений підприємством у квітні поточного року. Українська спецнадбудова, встановлена на одному з машзаводів країни, легко монтується/демон тується, що дозволить кременчуцьким комунальникам використовувати КДМ цілорічно: у зимовий період – для розчищення снігу і утримання доріг, решту часу – для перевезення різних вантажів.

Двовісний самоскид КрАЗ-5401С2 розроблений спеціально для перевезення різних навалювальних і насипних вантажів в умовах обмеженого простору будівельних майданчиків і міського циклу. Він – представник нового перспективного покоління кременчуцьких вантажівок, спроектованого спеціально під потреби комунальних господарств країни. Завдяки безкапотній кабіні самоскид КрАЗ-5401С2 дуже маневрений: мінімальний радіус повороту-близько 7,5 м. При невеликих, у порівнянні з традиційними капотниками КрАЗ, габаритах: 6330х2500х2960, має вантажопідйомніс ть до 10 тонн.

Спецобладнання включає солерозкидач для посипання доріг інертними матеріалами або антиожеледними реагентами, керований за допомогою бортового комп’ютера, а також снігоочисний відвал для очищення дорожнього полотна від снігу.

Сьогодні нова КДМ гідно стала в один ряд із комунальної технікою КрАЗ, поставленої міському КТП №1628 по виграним у різний час тендерам. Завдяки оновленому автопарку міського господарства сучасною ефективною технікою «КрАЗ» Кременчук став набагато чистішим і доглянутим.

Кременчуцький автозавод розраховує на продовження керівництвом міста практичної взаємодії з найбільшим підприємством Кременчука та країни, основним донором міського бюджету – заводом «КрАЗ», в інтересах міського господарства та жителів міста.