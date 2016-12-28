Командування ЗС РФ використовує “гумконвої” для вивозу тіл російських військових, – розвідка Міноборони України
Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, близько 40 тіл вбитих військовослужбовців ЗС РФ вивезли з міських моргів Горлівки та Макіївки транспортними засобами так званого “гуманітарного конвою”.
“Командування ЗС РФ з метою приховування участі кадрових російських військовослужбовців у бойових діях на тимчасово окупованій території України використовує т.зв. “гуманітарні конвої” для вивозу вбитих військовослужбовців на територію РФ. 22 грудня транспортні засоби 59-го т.зв. “гуманітарного конвою” були задіяні для вивозу з міських моргів н.п.ГОРЛІВКА та МАКІЇВКА на територію Росії близько 40 тіл вбитих військовослужбовців ЗС РФ”, – повідомляє ГУ розвідки України на своїй сторінці у Facebook.
Також, розвідка повідомляє, що на території окупованій бойовиками триває занепад та руйнування підприємств.
“На шахті “Марія-Глибока” (колишня назва ім.Менжинського, м.Первомайськ, Луганської обл.) окупанти демонтують металеві конструкції та вивозять їх на територію Російської Федерації, як металобрухт”, – пише розвідка.
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