2016 12 28 13:49:11

Командування ЗС РФ використовує “гумконвої” для вивозу тіл російських військових, – розвідка Міноборони України

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, близько 40 тіл вбитих військов ослужбовців ЗС РФ вивезли з міських моргів Горлівки та Макіївки транспортними засобами так званого “гуманітарного конвою”.

“Командування ЗС РФ з метою приховування участі кадрових російських військовослужбовців у бойових діях на тимчасово окупованій території України використовує т.зв. “гуманітарні конвої” для вивозу вбитих військовослужбовців на територію РФ. 22 грудня транспортні засоби 59-го т.зв. “гуманітарного конвою” були задіяні для вивозу з міських моргів н.п.ГОРЛІВКА та МАКІЇВКА на територію Росії близько 40 тіл вбитих військовослужбовців ЗС РФ”, – повідомляє ГУ розвідки України на своїй сторінці у Facebook.



Також, розвідка повідомляє, що на території окупованій бойовиками триває занепад та руйнування підприємств.