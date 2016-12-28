2016 12 28 09:07:29

Клієнту Лубенського центру правової допомоги продовжили строк прийняття спадщини

До Лубенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулась гр. М. Вона подала заяву до Хорольської державної нотаріальної контори для прийняття спадщини за законом після смерті батька. Проте у прийнятті заяви їй відмовили, у зв‘язку із тим, що вона пропустила шестимісячний строк прийняття спадщини.

Адвокат з міста Хорол Людмила Легка в позовній заяві вказала, що гр. М. Не звернулась до нотаріуса за прийняттям спадщини у зв‘язку із психологічною травмою, пов‘язаною із смертю батька, хворобою, незнанням спадкового права, нестачею коштів для оформлення спадщин.

Одночасно було вказано, що позивачка до дня смерті батька постійно з ним спілкувалась, підтримувала у належному стані домогосподарство, проводила ремонти, саджала город і збирала врожай.

Суд врахував вищевказані обставини та визнав причину пропуску строку поважною і продовжив строк для прийняття спадщини на 2 місяці.

Для отримання більш детальної інформації щодо захисту Вашого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права просимо звертатись до Лубенського місцевого центру БПД:

адреса: м. Лубни, вул. Монастирська, 17 (у дворі суду), тел.: (05361) 77-479, (МТС) 095 253 66 14, (LIFE) 063 996 27 61, Skype: lubny-bpd