Клієнту Лубенського центру правової допомоги продовжили строк прийняття спадщини
До Лубенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулась гр. М. Вона подала заяву до Хорольської державної нотаріальної контори для прийняття спадщини за законом після смерті батька. Проте у прийнятті заяви їй відмовили, у зв‘язку із тим, що вона пропустила шестимісячний строк прийняття спадщини.
Адвокат з міста Хорол Людмила Легка в позовній заяві вказала, що гр. М. Не звернулась до нотаріуса за прийняттям спадщини у зв‘язку із психологічною травмою, пов‘язаною із смертю батька, хворобою, незнанням спадкового права, нестачею коштів для оформлення спадщин.
Одночасно було вказано, що позивачка до дня смерті батька постійно з ним спілкувалась, підтримувала у належному стані домогосподарство, проводила ремонти, саджала город і збирала врожай.
Суд врахував вищевказані обставини та визнав причину пропуску строку поважною і продовжив строк для прийняття спадщини на 2 місяці.
Для отримання більш детальної інформації щодо захисту Вашого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права просимо звертатись до Лубенського місцевого центру БПД:
адреса: м. Лубни, вул. Монастирська, 17 (у дворі суду), тел.: (05361) 77-479, (МТС) 095 253 66 14, (LIFE) 063 996 27 61,Skype: lubny-bpd
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