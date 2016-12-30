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2016 12 30 10:06:25

Керівництво Полтавщини привітали земляків із Новим роком та Різдвом Христовим (ВІДЕО)

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Із Новим роком та Різдвом Христовим полтавців привітали голова обласної ради Олександр Біленький та голова облдержадміністрації Валерій Головко.

Від щирого серця вітаємо вас з Новим 2017 роком та світлим Різдвом Христовим!

Тепла, ні з чим не зрівняна атмосфера новорічних та різдвяних свят окриляє нас, надихає на нові звершення та мрії, зміцнює віру в торжество добра і справедливості.

Рік, що минає, був непростим для нашої країни. Та він допоміг нам стати мудрішими, сильнішими, згуртував навколо головних прагнень кожного свідомого українця: миру, спокою, добробуту, свободи, незалежності.

Наша безмежна вдячність українським воїнам, які зараз не в колі рідних і друзів, а в холодному окопі, зі зброєю у руках, оберігають наш спокій. Нехай Господь дарує їм своє благословення!

Нехай різдвяна зірка світлом добра та надії осяє кожну домівку, наповнить любов’ю і милосердям наші серця, додасть сили, наснаги та оптимізму для втілення в життя найсміливіших задумів і планів.

Щастя, любові, злагоди, та достатку кожному!

З Новим роком! З Різдвом Христовим!

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