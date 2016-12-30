Керівництво Полтавщини привітали земляків із Новим роком та Різдвом Христовим (ВІДЕО)
Із Новим роком та Різдвом Христовим полтавців привітали голова обласної ради Олександр Біленький та голова облдержадміністрації Валерій Головко.
Від щирого серця вітаємо вас з Новим 2017 роком та світлим Різдвом Христовим!
Тепла, ні з чим не зрівняна атмосфера новорічних та різдвяних свят окриляє нас, надихає на нові звершення та мрії, зміцнює віру в торжество добра і справедливості.
Рік, що минає, був непростим для нашої країни. Та він допоміг нам стати мудрішими, сильнішими, згуртував навколо головних прагнень кожного свідомого українця: миру, спокою, добробуту, свободи, незалежності.
Наша безмежна вдячність українським воїнам, які зараз не в колі рідних і друзів, а в холодному окопі, зі зброєю у руках, оберігають наш спокій. Нехай Господь дарує їм своє благословення!
Нехай різдвяна зірка світлом добра та надії осяє кожну домівку, наповнить любов’ю і милосердям наші серця, додасть сили, наснаги та оптимізму для втілення в життя найсміливіших задумів і планів.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+