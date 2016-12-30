2016 12 30 10:06:25

Керівництво Полтавщини привітали земляків із Новим роком та Різдвом Христовим (ВІДЕО)

Із Новим роком та Різдвом Христовим полтавців привітали голова обласної ради Олександр Біленький та голова облдержадміністрації Валерій Головко.



Від щирого серця вітаємо вас з Новим 2017 роком та світлим Різдвом Христовим!

Тепла, ні з чим не зрівняна атмосфера новорічних та різдвяних свят окриляє нас, надихає на нові звершення та мрії, зміцнює віру в торжество добра і справедливості.

Рік, що минає, був непростим для нашої країни. Та він допоміг нам стати мудрішими, сильнішими, згуртував навколо головних прагнень кожного свідомого українця: миру, спокою, добробуту, свободи, незалежності.

Наша безмежна вдячність українським воїнам, які зараз не в колі рідних і друзів, а в холодному окопі, зі зброєю у руках, оберігають наш спокій. Нехай Господь дарує їм своє благословення!

Нехай різдвяна зірка світлом добра та надії осяє кожну домівку, наповнить любов’ю і милосердям наші серця, додасть сили, наснаги та оптимізму для втілення в життя найсміливіших задумів і планів.

Щастя, любові, злагоди, та достатку кожному!

З Новим роком! З Різдвом Христовим!