2016 12 23 11:28:46

Карантин у навчальних закладах Полтави закінчиться 24 грудня

Відповідно до інформації, наданої керівниками загальноосвітніх навчальних закладів міста Полтави, рівень захворюваності на грип, ГРВІ станом на 23.12.2016 р. складає 14 % . Про це повідомляють на сайті Полтавської міської ради

Відтак, відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, у загальноосвітніх навчальних закладах буде відновлено навчально-вихований процес. У закладах, які працюють за 6-денним режимом навчання, уроки розпочнуться з 24.12.2016 року, у закладах, що працюють за 5-денним режимом навчання – з 26.12.2016 року.