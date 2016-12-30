Кабмін дозволив збивати літаки терористів на території України

Про це йдеться в постанові, повідомляє прес-служба Кабміну.

“Знищення повітряних суден збройних формувань інших держав, які порушили державний кордон України та застосовують зброю та/або проводять десантування особового складу, бойової техніки, в тому числі знищення безпілотних повітряних суден, які порушили державний кордон України або застосовуються в повітряному просторі України з метою здійснення терористичного акту, ведення розвідки, постановки перешкод, забезпечення зв’язку незаконних збройних формувань”, – йдеться в повідомленні.

У поясненні до документу сказано, що рішення прийняте “для адаптації базових законодавчих документів з питань оборони до сучасних реалій та викликів в умовах “гібридної війни” з Російською Федерацією”.