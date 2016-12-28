Ірина Пашко: як підключити SMS-повідомлення про вчинення реєстраційних дій з нерухомим майном
З метою забезпечення захисту речових прав і економічних інтересів громадян та інвесторів, а також зменшити ризик незаконного заволодіння майном на початку вересня 2016 року “Ліга закон” запропонувала Міністерству юстиції реалізувати на своїй платформі сервіс SMS-повідомлень про вчинення реєстраційних дій, розповіла начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко.
У межах меморандуму про співпрацю з Мін’юстом «ЛІГА ЗАКОН» забезпечує:
впровадження комп’ютерної програми «SMS-Маяк»;
популяризацію онлайн-сервісу серед абонентів «ЛІГА ЗАКОН»;
передачу користувачам інформації про проведені у реєстрі дії;
передачу інформації про подані/отримані заяви у сфері реєстрації нерухомості.
“Сервіс інформує фізичних та юридичних осіб про зміну статусу об’єктів нерухомого майна в реєстрі, а також власників про подання заявок на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого майна, а також дату і час реєстрації таких заяв. Отже, відтепер фізичні та юридичні особи можуть бути проінформовані про будь-які реєстраційні дії, які вчиняються з їхньою нерухомістю”, – пояснила Ірина Пашко.
Щоб скористатися новою послугою потрібно:
отримати реєстраційний номер об’єкта нерухомості (він вказаний у реєстраційних документах та безпосередньо в реєстрі),
отримати ЕЦП (стосується лише послуги про подані/отримані заяви),
відкрити особистий кабінет власника, і там поставити майно на відповідний контроль та вказати номер телефону та електронну пошту, куди будуть приходити повідомлення.
“Усі зацікавлені провайдери можуть звернутись до ДП “НАІС” із відповідною заявкою, для чого створено робочу групу з відпрацювання організаційно-технічних питань підключення до сервісів ДП “НАІС”. SMS-Маяк суттєво підвищує шанси на оперативне реагування й ефективний захист ваших порушених прав”, – наголосила Ірина Пашко.
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