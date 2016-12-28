2016 12 28 15:49:29

Ірина Пашко: як підключити SMS-повідомлення про вчинення реєстраційних дій з нерухомим майном

З метою забезпечення захисту речових прав і економічних інтересів громадян та інвесторів, а також зменшити ризик незаконного заволодіння майном на початку вересня 2016 року “Ліга закон” запропонувала Міністерству юстиції реалізувати на своїй платформі сервіс SMS-повідомлень про вчинення реєстраційних дій, розповіла начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко.

У межах меморандуму про співпрацю з Мін’юстом «ЛІГА ЗАКОН» забезпечує:

впровадження комп’ютерної програми «SMS-Маяк»;

популяризацію онлайн-сервісу серед абонентів «ЛІГА ЗАКОН»;

передачу користувачам інформації про проведені у реєстрі дії;

передачу інформації про подані/отримані заяви у сфері реєстрації нерухомості.

“Сервіс інформує фізичних та юридичних осіб про зміну статусу об’єктів нерухомого майна в реєстрі, а також власників про подання заявок на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого майна, а також дату і час реєстрації таких заяв. Отже, відтепер фізичні та юридичні особи можуть бути проінформовані про будь-які реєстраційні дії, які вчиняються з їхньою нерухомістю”, – пояснила Ірина Пашко.

Щоб скористатися новою послугою потрібно:

отримати реєстраційний номер об’єкта нерухомості (він вказаний у реєстраційних документах та безпосередньо в реєстрі), отримати ЕЦП (стосується лише послуги про подані/отримані заяви), відкрити особистий кабінет власника, і там поставити майно на відповідний контроль та вказати номер телефону та електронну пошту , куди будуть приходити повідомлення.

“Усі зацікавлені провайдери можуть звернутись до ДП “НАІС” із відповідною заявкою, для чого створено робочу групу з відпрацювання організаційно-те хнічних питань підключення до сервісів ДП “НАІС”. SMS-Маяк суттєво підвищує шанси на оперативне реагування й ефективний захист ваших порушених прав”, – наголосила Ірина Пашко.