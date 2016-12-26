Ірина Пашко розповіла про зміни до законодавства щодо незаконних реєстраційних дій
Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо незаконних реєстраційних дій поінформувала начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко.
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