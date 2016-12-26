2016 12 26 11:53:44

Ірина Пашко розповіла про зміни до законодавства щодо незаконних реєстраційних дій

Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо незаконних реєстраційних дій поінформувала начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко.

2 листопада 2016 року набув чинності закон України від 6 жовтня 2016 року № 1666-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», відповідно до якого:

 при реєстрації нерухомості: власник може отримати паперове підтвердження власності з підписом та печаткою реєстратора;

 ліквідується явище «чорні нотаріуси» (проводиться моніторинг та контроль роботи реєстраторів Міністерством юстиції, здійснюють «камеральні перевірки»);

 строк подання звернення до Комісії збільшився з 30 до 60 календарних днів;

 надійний захист майна (закон передбачає посилення кримінальної відповідальності усіх причетних до рейдерських захоплень, максимальне покарання – 10 років позбавлення волі);

 отримання електронних цифрових підписів лише особисто;

 впроваджено нотаріальне посвідчення підписів голови, секретаря та учасників зборів при реєстрації змін щодо юридичної особи.

Для громадських та благодійних організацій передбачено:

 нотаріальне посвідчення підписів на рішенні про внесення змін на установчих документах за власним бажанням представників таких об’єднань;

 зменшення плати за внесення змін до установчих документів утричі, що зменшує зайві витрати;

 припинення членства керівника або заступника громадської організації лише у разі обрання на керівну посаду нової особи.