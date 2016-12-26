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Полтавщина, Суспільство



2016 12 26 11:53:44

Ірина Пашко розповіла про зміни до законодавства щодо незаконних реєстраційних дій

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Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо незаконних реєстраційних дій поінформувала начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко.

2 листопада 2016 року набув чинності закон України від 6 жовтня 2016 року № 1666-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», відповідно до якого:

 при реєстрації нерухомості: власник може отримати паперове підтвердження власності з підписом та печаткою реєстратора;

 ліквідується явище «чорні нотаріуси» (проводиться моніторинг та контроль роботи реєстраторів Міністерством юстиції, здійснюють «камеральні перевірки»);

 строк подання звернення до Комісії збільшився з 30 до 60 календарних днів;

 надійний захист майна (закон передбачає посилення кримінальної відповідальності усіх причетних до рейдерських захоплень, максимальне покарання – 10 років позбавлення волі);

 отримання електронних цифрових підписів лише особисто;

 впроваджено нотаріальне посвідчення підписів голови, секретаря та учасників зборів при реєстрації змін щодо юридичної особи.

Для громадських та благодійних організацій передбачено:

 нотаріальне посвідчення підписів на рішенні про внесення змін на установчих документах за власним бажанням представників таких об’єднань;

 зменшення плати за внесення змін до установчих документів утричі, що зменшує зайві витрати;

 припинення членства керівника або заступника громадської організації лише у разі обрання на керівну посаду нової особи.

Мітки:

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