2016 12 23 06:18:45

Ірина Пашко розповіла про реалізацію проекту “Шлюб за добу”

Проект передбачає відхід від старих бюрократичних радянських норм, які діють донині і примушують українців, подавши заяву, чекати щонайменше 30 днів. Начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко розповіла про реалізацію пілотного проекту “Шлюб за добу”.

“Мін’юст перед тим, як впровадити пілот, провів дослідження щодо того, який відсоток шлюбів реєструється за прискореною процедурою. Виявилося, що до 40%!, залежно від регіону. Класична схема – купівля довідки про вагітність нареченої та хабар працівнику РАЦСу. Тому пілот – це свобода, право вибору для наших громадян та протидія масовій корупції!”, – наголосила очільниця обласного управління.

Переваги:

 реєстрація шлюбу в час та у місці, обраному нареченими;

 відсутність необхідності звернення в ДРАЦС;

 відсутня необхідність чекати.

 Для того, щоб скористатися сервісом з реєстрації шлюбу у скорочені строки, нареченим необхідно зробити кілька простих кроків:

 звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені територіальним органом юстиції на офіційному сайті;

 обрати дату та час для проведення державної реєстрації;

 укласти цивільно-правови й договір про надання послуги;

 завітати на власне весілля.

“Внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян здійснюється не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації шлюбу”, – додала Ірина Пашко.

Проект вже запущено в туристичних містах (Київ, Одеса, Львів), а також у містах, які межують з тимчасово окупованими територіями (Маріуполь, Сєвєродонецьк), аби забезпечити їхніх жителів можливістю швидко, без необхідності їздити кілька разів, отримати легальні українські свідоцтва про одруження.