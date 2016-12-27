Інститут акредитованих суб’єктів – новий підхід до надання якісного сервісу в сфері держреєстрації, – Ірина Пашко

Акредитація суб’єктів та моніторинг відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації здійснюються Міністерством юстиції України у відповідності з вимогами Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1130. Акредитація суб’єктів державної реєстрації та моніторинг відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації здійснюється Мін’юстом. Для забезпечення розгляду заяв про акредитацію суб’єктів державної реєстрації та проведення моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації Мін’юстом утворюється постійно діюча комісія з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації. Для того, щоб набути статусу акредитованого суб’єкта, юридична особа публічного права подає заяву Мін’юсту в довільній письмовій формі, в якій декларує відомості про: 1) найменування юридичної особи, її місцезнаходження , код ЄДРПОУ; 2) місце проведення державної реєстрації (поштова адреса приміщення, правовий статус належності приміщення такій юридичній особі, технічні характеристики приміщення, у тому числі: місце розташування; наявність санітарно-гігієн ічних приміщень, інженерного оснащення; доступність для маломобільних груп населення); 3) затверджену відповідно до законодавства штатну чисельність своїх працівників, у тому числі чисельність державних реєстраторів; 4) обладнання робочих місць комп’ютерною та офісною технікою, що відповідає технічним вимогам функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 5) здійснення повноважень у сферах державної реєстрації у повному обсязі або виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації. У разі, коли юридична особа публічного права має відокремлений підрозділ (філію), що здійснюватиме повноваження у сферах державної реєстрації, в заяві також декларують відомості про такий відокремлений підрозділ. Юридична особа публічного права може подати заяву щодо акредитації в одній із сфер державної реєстрації з обов’язковим зазначенням такої сфери. До заяви, поданої юридичною особою публічного права, обов’язково додаються: 1) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах із такою особою не менше ніж трьох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, встановленим чинним законодавством; 2) оригінал або нотаріально посвідчену копію договору страхування цивільно-правово ї відповідальності ; 3) нотаріально посвідчену копію договору з іншим суб’єктом державної реєстрації прав та / або нотаріусом (у разі коли заявник має намір здійснювати повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації). У разі, коли юридична особа публічного права має відокремлений підрозділ (філію), що здійснюватиме повноваження у сферах державної реєстрації, до заяви обов’язково також додаються належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах із таким відокремленим підрозділом (філією) не менше ніж двох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, встановленим чинним законодавством. За результатами розгляду заяви Мін’юст у строк, що не перевищує десяти робочих днів з моменту її реєстрації, приймає на підставі висновків комісії мотивоване рішення про акредитацію суб’єкта державної реєстрації або про відмову в його акредитації у формі наказу. Акредитований суб’єкт державної реєстрації протягом місяця з дня отримання копії рішення про його акредитацію вживає необхідних заходів для отримання державними реєстраторами, зазначеними у заяві та доданих до неї документах, ідентифікаторів доступу до реєстрів відповідно до законодавства. Юридичній особі публічного права може бути відмовлено в акредитації у разі, коли така особа: 1) не відповідає критеріям, визначеним Законами; 2) не подала в повному обсязі передбачені цим Порядком документи або подала документи, оформлені з порушенням вимог законодавства; 3) подала заяву, відомості у якій не відповідають доданим до заяви документам; 4) подала заяву протягом трьох місяців з моменту прийняття Мін’юстом рішення про скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації. Відмова в акредитації юридичної особи публічного права не позбавляє таку особу права повторно звернутися із заявою за умови усунення нею перешкод для акредитації. Беззаперечно, зі збільшенням кількості суб’єктів, уповноважених здійснювати державну реєстрацію, підвищиться рівень конкуренції, а, відповідно, і рівень надання адміністративних послуг для громадян та іноземних інвесторів.