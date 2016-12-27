2016 12 27 12:10:56

Поліція спростувала інформацію про замінування будівлі у Полтаві

Нагадаємо, близько 10-ї години на лінію «102» надійшло повідомлення від працівника нафтогазовидобувного управління по вулиці Монастирській. Чоловік повідомив, що йому на телефон зателефонував невідомий та сказав, що будівлю заміновано.

Як повідомили у ГУ НП у Полтавській області, на місці події працювали фахівці-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших рятувальних служб. Проведено евакуацію громадян, спеціалісти обстежили приміщення та прилеглу територію.

В результаті перевірки та обстеження вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Працівники поліції встановлюють особу правопорушника.