Поліція спростувала інформацію про замінування будівлі у Полтаві
Нагадаємо, близько 10-ї години на лінію «102» надійшло повідомлення від працівника нафтогазовидобувного управління по вулиці Монастирській. Чоловік повідомив, що йому на телефон зателефонував невідомий та сказав, що будівлю заміновано.
Як повідомили у ГУ НП у Полтавській області, на місці події працювали фахівці-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших рятувальних служб. Проведено евакуацію громадян, спеціалісти обстежили приміщення та прилеглу територію.
В результаті перевірки та обстеження вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Працівники поліції встановлюють особу правопорушника.
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