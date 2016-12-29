2016 12 29 15:08:42

“Громадський бюджет 2016”: завтра завершується інтернет-голосування за ініціативи кременчужан

30 грудня закривається Інтернет голосування за громадські ініціативи кременчужан у рамках проекту «Громадський бюджет-2016».

Як повідомили у Кременчуцькій міській раді, проголосувати ще можна, варто лише перейти за посиланням https://budget.kremen.org.ua/ , ознайомитися з проектами – претендентами на перемогу та віддати за них свій голос.

У Кременчуці вперше реалізовується «Громадський бюджет» – це кошти міського бюджету, які будуть спрямовані на фінансування, визначених безпосередньо членами територіальної громади проектів, які стали переможцями конкурсу. У перший рік його реалізації кременчуцька громада продемонструвала небайдужість до свого міста, запропонувавши до реалізації кілька десятків цікавих проектів. Переважна більшість із заявлених громадських ініціатив стосувалася встановлення дитячих ігрових зон, спортивних майданчиків, облаштування місць для сімейного відпочинку, нових зон масового відпочинку на околицях міста.