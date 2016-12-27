Голова Громадської ради Лубенщини прозвітував про роботу
Громадськість Лубенщини зібралася на останнє у цьому році засідання. Проводив засідання голова Громадської ради Микола Крутій, участь у засіданні брали голова райдержадміністрації Тетяна Качаненко, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Сіряченко, заступник голови райдержадміністрації Ігор Нестеренко.
Відповідно до плану роботи членами Громадської ради досить широко й предметно обговорені питання «Про проект районного бюджету на 2017 рік», «Про проект Програми економічного та соціального розвитку Лубенського району на 2017 рік». Заслухано інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації Світлани Самійленко та начальника управління агропромислового та економічного розвитку, торгівлі, транспорту та залучення інвестицій райдержадміністрації Сергія Бойка. Втім, питання порядку денного прийняті з урахуванням пропозицій громадськості. Зокрема озвучені рекомендації відносно придбання путівок для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ІІ категорії, створення робочих місць та легалізації заробітної плати, підтримки розвитку спорту для інвалідів. Крім того, члени громадської ради заслухали бачення новообраного голови Засульської сільської об’єднаної територіальної громади Сергія Бондаренка щодо співпраці з райдержадміністрацією та розвитку територіальної громади.
Під час засідання погоджено план консультацій з громадськістю на 2017 рік та заслухано звіт голови Громадської ради при райдержадміністрації за період роботи ради 2015-2016 років. Микола Крутій подякував присутнім за роботу, співпрацю, розуміння проблем району та небайдужість у прийнятті рішень».
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