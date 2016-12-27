2016 12 27 16:17:52

Голова Громадської ради Лубенщини прозвітував про роботу

Громадськість Лубенщини зібралася на останнє у цьому році засідання. Проводив засідання голова Громадської ради Микола Крутій, участь у засіданні брали голова райдержадміністр ації Тетяна Качаненко, перший заступник голови райдержадміністр ації Сергій Сіряченко, заступник голови райдержадміністр ації Ігор Нестеренко.

Відповідно до плану роботи членами Громадської ради досить широко й предметно обговорені питання «Про проект районного бюджету на 2017 рік», «Про проект Програми економічного та соціального розвитку Лубенського району на 2017 рік». Заслухано інформацію начальника фінансового управління райдержадміністр ації Світлани Самійленко та начальника управління агропромислового та економічного розвитку, торгівлі, транспорту та залучення інвестицій райдержадміністр ації Сергія Бойка. Втім, питання порядку денного прийняті з урахуванням пропозицій громадськості. Зокрема озвучені рекомендації відносно придбання путівок для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ІІ категорії, створення робочих місць та легалізації заробітної плати, підтримки розвитку спорту для інвалідів. Крім того, члени громадської ради заслухали бачення новообраного голови Засульської сільської об’єднаної територіальної громади Сергія Бондаренка щодо співпраці з райдержадміністр ацією та розвитку територіальної громади.

Під час засідання погоджено план консультацій з громадськістю на 2017 рік та заслухано звіт голови Громадської ради при райдержадміністр ації за період роботи ради 2015-2016 років. Микола Крутій подякував присутнім за роботу, співпрацю, розуміння проблем району та небайдужість у прийнятті рішень».