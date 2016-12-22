Фахівці визначили замовників-лідерів ProZorro на Полтавщині

2016 12 22 15:45:38

Фахівці визначили замовників-лідер ів ProZorro на Полтавщині

Відкриті торги залишаються найбільш ефективним способом проводити закупівлі в Україні. Вони піднімають конкуренцію у торгівлі з державою і збільшують відсоток економії.

Серед замовників Полтавщини найбільше тендерів оголосила Філія «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз » — 97 тендерів на суму 563 млн грн (також рекорд). Однак ефективність, тобто відношення завершених тендерів до оголошених, складає лише 28,8%, тобто менше третини закупівель Укргазпромбуду завершилися, решта — в процесі або відмінені.

Натомість найвищий показник ефективності у ПОКЛ імені М.В.Скліфосовськ ого — 74,2%: з 31 оголошеного тендера 23 — завершилися. Крім того, саме у цієї лікарні найбільше учасників на торгах: 2-3 пропозиції на кожній закупівлі.

Натомість використання електронної системи «ProZorro» на допорогових закупівлях не є обов’язковим для замовників. Втім, є замовники, які все ж вважають за краще робити закупівлі відкрито та конкурентно. У Полтавській області найактивніші замовники на допорогах — це 2 філії ПАТ «Укргазвидоб ування», які оголошують найбільше тендерів загалом на велику суму. Закупівельна ефективність цих замовників сягає більше 40%. Зауважимо, що полтавські філії ПАТ «Укргазвидоб ування» часто закуповують спеціалізоване обладнання. На закупівлі до них у середньому приходить по 2 учасники.

Найбільший відсоток ефективності проведення допорогових закупівель має обласне бюро судово-медичної експертизи — 71,1%.

На допорогових закупівлях активно використовує систему «ProZorro» і Полтаватеплоенер го — це підприємство оголосило 51 закупівлю у 2016 році..

Можна зробити висновок, що підприємства та установи довіряють системі. Багато з них власним прикладом підтверджують, що активне використання ProZorro для відбору постачальників дає гарний результат.

Цікавим є ТОП-5 замовників, які полюбляють укладати прямі договори. Очолює рейтинг Філія «Придніпровські магістральні нафтопроводи» ПАТ «Укртранснафта» та Полтавська державна аграрна академія. Особливо великі суми закупівель без відкритих торгів — у закупівлях управління ЖКГ виконкому Полтавської міської ради: понад 150 млн гривень.

Зразу в очі впадає невідповідність очікуваної вартості закупівель та сума підписаних контрактів перших двох лідерів рейтингу. Пояснити це можна тим, що замовники, заповнюючи звіт вручну, допустили помилки щодо сум підписаних контрактів, тобто додали декілька зайвих нулів.

Це одна з причин, чому експерти рекомендують використовувати для допорогових закупівлях для відбору постачальників процедуру відкритих торгів, а не прямого договору. Проте, не єдина: як бачимо з інфографіків, економія і конкуренція на відкритих торгах значно більші. При чому, як показує досвід, це працює і для напорогів, і для допорогів.

Дослідження здійснене Інститутом аналітики та адвокації за допомогою модулю аналітики bipro.prozorro.o rg та за підтримки Transparency Int ernational Україна та Open Contracting Partnership.

Катерина Кролевська за матеріалами Поліни Завадської