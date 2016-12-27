Експертиза не виявила ознак катувань на тілах військових, які загинули на Світлодарській дузі – Міноборони України
Передані українській стороні тіла двох загиблих військовослужбовців Збройних Сил України пройшли судово-медичну експертизу та процедуру впізнання. За результатами експертизи фахівцями Дніпропетровського моргу встановлено, що військовослужбовці загинули від отриманих кульових поранень, несумісних з життям. При огляді тіл ознак насильницьких дій не зафіксовано. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Одного з військовослужбовців ідентифікував його бойовий побратим, другого – дружина.
Тіла військовослужбовців ЗСУ, які загинули на Світлодарській дузі 18 грудня, передали українській стороні у місті Щастя Луганської області 25 грудня. Обмін відбувся у рамках гуманітарного проекту Збройних Сил України «Евакуація 200». Українська сторона передала тіла двох загиблих нападників.
Передача відбулася у присутності представників СММ ОБСЄ та СЦКК у рамках Мінських домовленостей.
Після проведення усіх необхідних експертиз представники гуманітарного проекту «Евакуація 200» доправлять тіла загиблих військовослужбовців їх родинам для поховання.
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