2016 12 27 10:04:19

Експертиза не виявила ознак катувань на тілах військових, які загинули на Світлодарській дузі – Міноборони України



Передані українській стороні тіла двох загиблих військовослужбовців Збройних Сил України пройшли судово-медичну експертизу та процедуру впізнання. За результатами експертизи фахівцями Дніпропетровського моргу встановлено, що військовослужбовці загинули від отриманих кульових поранень, несумісних з життям. При огляді тіл ознак насильницьких дій не зафіксовано. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Одного з військовослужбовців ідентифікував його бойовий побратим, другого – дружина.

Тіла військовослужбовців ЗСУ, які загинули на Світлодарській дузі 18 грудня, передали українській стороні у місті Щастя Луганської області 25 грудня. Обмін відбувся у рамках гуманітарного проекту Збройних Сил України «Евакуація 200». Українська сторона передала тіла двох загиблих нападників.

Передача відбулася у присутності представників СММ ОБСЄ та СЦКК у рамках Мінських домовленостей.

Після проведення усіх необхідних експертиз представники гуманітарного проекту «Евакуація 200» доправлять тіла загиблих військовослужбовців їх родинам для поховання.