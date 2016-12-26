2016 12 26 16:29:06

“Еколтава” розповіла що зробили цьогоріч та поділилися планами на майбутнє (ВІДЕО)

Сьогодні, під час прес-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини” представники ГО “Еколтава” підбила підсумки роботи за рік та поділилися планами на майбутнє.

“У 2016 році ГО “Еколтава” вийшла на новий рівень в організації різноманітних заходів. Ми розширили напрямки роботи та налагодили контакт з владою, громадами та бізнесом. Організовували багато заходів. Серед яких і традиційні екологічні табори, і форум для голів ОСББ, і фестиваль «Сади». Планів на 2017 ще більше. Зокрема, плануємо створити Центр сталого розвитку, де проводитимемо різноманітні заходи”, – розповіла голова правління ГО “Еколтава” Юлія Мельник.

Вона зазначила, що у наступному році планує відвідати Японію, де перейматиме досвід та підвищуватиме кваліфікацію.

У прес-конференції також взяли участь експерт з питань енергоефективності, представник ГО “Еколтава” Максим Макуха та експерт з питань впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах, представник ГО “Товариство охорони природи м. Кременчука” Олег Гапон.

Що ще планують зробити екоактивісти наступного року, детальніше дивіться у ВІДЕО