2016 12 27 09:43:51

Двоє військовослужбовців ЗСУ зникли на Луганщині, – Штаб АТО Штаб антитерористичної операції з’ясовує обставини зникнення двох військовослужбовців ЗСУ на Луганщині. Про це повідомляє Прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Прес-центра Штабу АТО, 26 грудня близько 16.00, в районі КПВВ «Золоте» двоє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками.