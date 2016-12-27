MENU
Головне, Захисник України, Суспільство, Україна



2016 12 27 09:43:51

Двоє військовослужбовців ЗСУ зникли на Луганщині, – Штаб АТО

2b1580ae189933cdae50a840adb21e41-i750x507x531

Штаб антитерористичної операції з’ясовує обставини зникнення двох військовослужбовців ЗСУ на Луганщині. Про це повідомляє Прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Прес-центра Штабу АТО, 26 грудня близько 16.00, в районі КПВВ «Золоте» двоє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками.
Наразі з ними зв’язок відсутній.

Мітки:

Loading...

50 queries in 0,403 seconds.