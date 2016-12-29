2016 12 29 09:17:41

Доба в АТО: зафіксовано 50 обстрілів

На Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Мар’їнку та Водяне. З 82 міліметрових – Красногорівку, Талаківку і Широкине, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке і Мар’їнку.Про це повідомляють в прес-центрі штабу АТО.



На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського. З гранатометів – по Майорську, а зі стрілецької зброї – поблизу Троїцького, Авдіївки, Зайцевого та Новоселівки Другої. В районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення.

На Луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї – Кримське, Станицю Луганську та Малинове.

Загалом за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню – одне з них – бойове зіткнення.