2016 12 30 07:55:48

Доба в АТО: 45 обстрілів, на всіх напрямках активізувались ворожі снайпери

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстріляли Красногорівку та Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї – Широкине, Старогнатівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове та Водяне. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.



На Донецькому напрямку з гранатометів та мінометів були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.

На Луганському напрямку з мінометів противник вів вогонь по Малиновому. З гранатометів – по Балці Крутенькій, Новозванівці, Станиці Луганській.

На всіх трьох напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки.

За минулу добу відбулося 45 обстрілів.