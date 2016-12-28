2016 12 28 09:12:24

Доба в АТО: 44 обстріли, ворог продовжує застосовувати міномети та артилерію

Прес-центр штабу АТО повідомляє : окупанти продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському — зі 122-міліметрової артилерії обстріляно Широкине. Зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів — Водяне та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї — Талаківка, Водяне, Мар’їнка, Павлопіль та Широкине. По Широкиному також вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку під вогонь 120-ти та 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Травневому, Луганському, Зайцевому, Невельському та Миронівському. Південне обстріляли із зенітних установок.

На Луганському напрямку з озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Новозванівці.

Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

