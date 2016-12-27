Доба в АТО: 37 обстрлів, ЗСУ були змушені відкрити вогонь у відповідь
Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій.Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
На Маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки. Також зафіксовано обстріли зі 122-міліметрової артилерії та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці та Широкиному. З гранатометів і великокаліберних кулеметів – по Широкиному, Мар’їнці, Павлополю та Водяному. З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного.
На Донецькому напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Луганському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Авдіївці, Опитному, Південному, Зайцевому та Луганському.
На Луганському напрямку з гранатометів було обстріляно Станицю Луганську.
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