2016 12 29 10:26:15

Доба на Полтавщині: 7 ДТП та 40 крадіжок

За добу, з 28 на 29 грудня, в Полтавській області зареєстровано 63 повідомлення про злочинні посягання. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



За цей час скоєно 2 грабежі, 40 крадіжок, 1 хуліганство, 1 наркозлочин. На дорогах області сталося 7дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 людей травмовано.

Всього на Полтавщині померло 47 осіб.