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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2016 12 30 10:24:15

Доба на Полтавщині: 4 ДТП, 50 крадіжок та 11 шахрайств

поліц

За добу, з 29 на 30 грудня 2016 року, в Полтавській області зареєстровано 97 повідомлень про злочинні посягання. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За вказаний період скоєно 1 умисне нанесення тілесних ушкоджень, 2 розбійні напади, 1 грабіж, 50 крадіжок, 11 шахрайств, 1 хуліганство, 3 незаконних заволодіння автотранспортом, 1 наркозлочин.

На дорогах області сталося 4 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 2 людей загинуло та 2 – травмовано.

Всього на Полтавщині померло 50 осіб, скоєно 1 самогубство.

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