2016 12 23 09:57:11

Доба на Полтавщині: 4 ДТП, 43 крадіжки, 5 шахрайств

З 22 на 23 грудня в Полтавській області зареєстровано 68 повідомлень про злочинні посягання. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



За добу скоєно 3 грабежі, 43 крадіжки, 5 шахрайств, 1 хуліганство, 2 наркозлочини.

На автошляхах області сталося 4 ДТП, в якій 1 особа загинула та 3 травмовано.

Всього на Полтавщині померло 69 осіб. Одна особа покінчила життя самогубством.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.