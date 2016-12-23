Доба на Полтавщині: 4 ДТП, 43 крадіжки, 5 шахрайств
З 22 на 23 грудня в Полтавській області зареєстровано 68 повідомлень про злочинні посягання. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
За добу скоєно 3 грабежі, 43 крадіжки, 5 шахрайств, 1 хуліганство, 2 наркозлочини.
На автошляхах області сталося 4 ДТП, в якій 1 особа загинула та 3 травмовано.
Всього на Полтавщині померло 69 осіб. Одна особа покінчила життя самогубством.
Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.
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