Для поліклінік Кременчука придбали 4 автомобілі

4 автомобіля «DAEWOO Lanos»закупила кременчуцька міськавлада для потреб лікарняних закладів міста. На це з міського бюджету витрачено майже 700 тис.гривень, повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Автомобілі вже розподілені між лікарняними закладами – дляДитячої міської лікарні, центрів первинної медико-санітарної допомоги №1,2,3, і використовуватимуться для надання медичної допомоги кременчужанам за місцем проживання.
Як зазначив міський голова Віталій Малецький, поповнення автомобільного парку медичних закладів міста – це ще один крок вперед на шляху покращення медичного обслуговування населення Кременчука. Звичайно, щоб повністю закрити потреби медичної галузі в транспорті, потрібно придбати ще з десяток подібних авто, і над цим кременчуцька міська влада працюватиме й надалі.
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