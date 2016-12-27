2016 12 27 15:13:33

Для поліклінік Кременчука придбали 4 автомобілі

4 автомобіля «DAEWOO Lanos» закупила кременчуцька міська влада для потреб лікарняних закладів міста. На це з міського бюджету витрачено майже 700 тис.гривень, повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Автомобілі вже розподілені між лікарняними закладами – для Дитячої міської лікарні, центрів первинної медико-санітарної допомоги №1,2,3, і використовуватимуться для надання медичної допомоги кременчужанам за місцем проживання.