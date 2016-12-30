Діти привітали своїх шефів – працівників Головного управління ДФС Полтавщини
Поздоровити своїх піклувальників із Новорічними та Різдвяними святами до Головного управління ДФС у Полтавській області завітали учні Полтавської загальноосвітньої школи №10, шефство над якою вже багато років тримає обласне управління ДФС. Дід Мороз, Снігуронька та казкові герої привітали колектив Головного управління, подарувавши колоритну концертну програму.
Вітаючи своїх колег та підшефних, виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Сергій Садовий відзначив: «Завершується 2016 рік, насичений подіями, змінами та черговими випробуваннями для всіх нас. Хочеться вірити, що ми увійдемо у Новий рік без озирань на минуле і разом прокладемо собі шлях у гідне майбутнє. Нехай зимові свята принесуть мир, спокій та злагоду. Зичу вам міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку, благополуччя та мирного неба над головою».
На закінчення керівництво ГУ ДФС у Полтавській області вручили дітям солодкі подарунки до новорічних свят.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+