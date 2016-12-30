2016 12 30 07:23:59

Діти привітали своїх шефів – працівників Головного управління ДФС Полтавщини

Поздоровити своїх піклувальників із Новорічними та Різдвяними святами до Головного управління ДФС у Полтавській області завітали учні Полтавської загальноосвітньо ї школи №10, шефство над якою вже багато років тримає обласне управління ДФС. Дід Мороз, Снігуронька та казкові герої привітали колектив Головного управління, подарувавши колоритну концертну програму.

Вітаючи своїх колег та підшефних, виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Сергій Садовий відзначив: «Завершується 2016 рік, насичений подіями, змінами та черговими випробуваннями для всіх нас. Хочеться вірити, що ми увійдемо у Новий рік без озирань на минуле і разом прокладемо собі шлях у гідне майбутнє. Нехай зимові свята принесуть мир, спокій та злагоду. Зичу вам міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку, благополуччя та мирного неба над головою».

На закінчення керівництво ГУ ДФС у Полтавській області вручили дітям солодкі подарунки до новорічних свят.