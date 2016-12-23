2016 12 23 22:47:48

Діти працівників Кременчуцької виховної колонії отримали подарунки від Діда Мороза

Напередодні Нового 2017 року співробітники Кременчуцької виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області отримали солодкі подарунки для своїх дітей від первинної профспілкової організації.

Новий рік – чи не найулюбленіше свято усіх людей. І не дарма – адже це час чудес, чарівництва та сюрпризів. Керівництво та місцева профспілкова організація, за доброю традицією, приготували для дітей співробітників чудовий сюрприз. Сам Дід Мороз завітав до колонії аби привітати співробітників та вручити подарунки «під ялинку» для 80 дітей.