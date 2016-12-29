Діти Полтавщини відвідали Київ напередодні Новорічних свят

27, 28 та 29 грудня 130 учнів шкіл Решетилівського району напередодні Нового Року побували з екскурсійною поїздкою у Києві. Поїздку організували особистим коштом голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького. Діти оглянули Головну Ялинку Країни, побували у найцікавіших музеях, подорожували містом з досвідченими екскурсоводами.

Родзинкою поїздки стало відвідування фабрики ялинкових прикрас у містечку Клавдієво Тарасовому, Бородянського району на Київщині. На “казковому виробництві” учні ознайомились з процесом виготовлення унікальних скляних іграшок і навіть взяли участь у їх створенні— під керівництвом досвідченої художниці Анни Кузьмич діти розмальовували іграшки-кульки, які потім забрали з собою на згадку про подорож.

– Ще мене вразив музей іграшки на фабриці — справжня краса. Особливо оформлення золотої і срібної кімнати. Придбала багато подарунків для своєї родини, щоб і з ними поділитись своїм чудовим настроєм від казкової подорожі, – розповідає учениця Пащенківського НВК Оксана Зубко.

Екскурсія стала подією не лише для дітей, а й для дорослих.

– Для мене це були перші відвідини столиці України. Прекрасно організована поїздка — цікаві і пізнавальні екскурсії з масою цікавої інформації. Є багато цікавинок, про які можна розповісти дітям під час уроків, – ділиться враженнями педагог Шевченківської школи Альона Кісельова.

“Що може бути приємнішим, ніж дарувати новорічний настрій дітям”, – говорить ініціатор поїздки, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

– Минулого року учні шкіл мого округу їздили на ознайомчу екскурсії до Полтави, де вони відвідали вистави лялькового театру. У цьому році ми вирішили подарувати учням поїздку до Києва — познайомити їх з історією столиці України, одного з найдавніших міст Європи. Та хотілось додати до подорожі казковості, щоб вона не була схожа на рядову екскурсію. Тому і виникла ідея показати учням процес виготовлення справжньої скляної ялинкової прикраси. І щоб кожен з них обов’язково взяв участь у їх виготовленні. Цікаво було слухати школярів, які вже повернулись з поїздки — прекрасні новорічні враження, – говорить Олександр Біленький.