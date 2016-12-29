2016 12 29 09:10:06

Дітей пільгових категорій Лубенщини привітали з новорічними святами

Відповідно до обласної Програми реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та 2015-2019 роки, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання від 14.05.2015 року, з метою патронату над дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки було придбано 82 подарунки, з районного бюджету придбано 83 подарунки для дітей, які виховуються у сім’ях, де 5 і більше дітей, дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування.

Допоміг у придбанні подарунків дітям, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій та дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, які навчаються в закладах Лубенського району, підприємець Олександр Решетило.

Відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту, адміністраціями навчальних закладів району проведена організаційна робота щодо залучення батьківських та спонсорських коштів для придбання подарунків учням 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

28 грудня заступник голови райдержадміністр ації Ігор Нестеренко, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністр ації Юлія Білокінь відвідали багатодітні родини району, привітали з прийдешніми святами та вручили дітям солодощі. Разом із сільським головою Засульської сільської ради Сергієм Бондаренком, Ігор Нестеренко та Юлія Білокінь побували у двох родинах із Засулля. Подружжя Тимошенків виховує шестеро дітей. Гостей зустрічала мама Оксана Анатоліївна разом з дітками.

Родина Левішків, на базі якої створений дитячий будинок сімейного типу, гостей чекала та готувалася до їхнього візиту заздалегідь, про що свідчили радісні й піднесені діти. Їх у сім’ї – п’ятеро. Кожен з них для своєї мами Світлани Василівни – найбільша радість та підтримка, а оселя завжди наповнена теплом родинного затишку та злагоди.

З найкращими побажаннями та солодощами у подарунок районні керівники та працівник Вовчицької сільської ради Наталія Шостак завітали до двох родин із Вовчика – багатодітної родини Кулакевичів, у якій виховується п’ятеро дітей, а також зустрілися із дружиною загиблого учасника АТО Валентиною Крутько й привітали з наступаючими святами дітей – Дар’ю та Катерину.

Вітаючи дітей та їхніх батьків з новорічно-різдвя ними святами, заступник голови райдержадміністр ації Ігор Нестеренко побажав їм міцного здоров’я та здійснення усіх бажань у новому році. «Діти – найкраще, що у нас є, це наше майбутнє. Тож ми повинні зробити все, аби подбати про їхнє щасливе дитинство», – підкреслив Ігор Нестеренко.

Решта подарунків передані сільським головам і будуть передані родинам.