Дітей пільгових категорій Лубенщини привітали з новорічними святами
Відповідно до обласної Програми реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та 2015-2019 роки, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання від 14.05.2015 року, з метою патронату над дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки було придбано 82 подарунки, з районного бюджету придбано 83 подарунки для дітей, які виховуються у сім’ях, де 5 і більше дітей, дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування.
Допоміг у придбанні подарунків дітям, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій та дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, які навчаються в закладах Лубенського району, підприємець Олександр Решетило.
Відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту, адміністраціями навчальних закладів району проведена організаційна робота щодо залучення батьківських та спонсорських коштів для придбання подарунків учням 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
28 грудня заступник голови райдержадміністрації Ігор Нестеренко, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Юлія Білокінь відвідали багатодітні родини району, привітали з прийдешніми святами та вручили дітям солодощі. Разом із сільським головою Засульської сільської ради Сергієм Бондаренком, Ігор Нестеренко та Юлія Білокінь побували у двох родинах із Засулля. Подружжя Тимошенків виховує шестеро дітей. Гостей зустрічала мама Оксана Анатоліївна разом з дітками.
Родина Левішків, на базі якої створений дитячий будинок сімейного типу, гостей чекала та готувалася до їхнього візиту заздалегідь, про що свідчили радісні й піднесені діти. Їх у сім’ї – п’ятеро. Кожен з них для своєї мами Світлани Василівни – найбільша радість та підтримка, а оселя завжди наповнена теплом родинного затишку та злагоди.
З найкращими побажаннями та солодощами у подарунок районні керівники та працівник Вовчицької сільської ради Наталія Шостак завітали до двох родин із Вовчика – багатодітної родини Кулакевичів, у якій виховується п’ятеро дітей, а також зустрілися із дружиною загиблого учасника АТО Валентиною Крутько й привітали з наступаючими святами дітей – Дар’ю та Катерину.
Вітаючи дітей та їхніх батьків з новорічно-різдвяними святами, заступник голови райдержадміністрації Ігор Нестеренко побажав їм міцного здоров’я та здійснення усіх бажань у новому році. «Діти – найкраще, що у нас є, це наше майбутнє. Тож ми повинні зробити все, аби подбати про їхнє щасливе дитинство», – підкреслив Ігор Нестеренко.
Решта подарунків передані сільським головам і будуть передані родинам.
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