Депутати Полтавщини прийняли бюджет на 2017 рік (рішення)
Полтавська область відсьогодні з бюджетом. За проект головного фінансового документу Полтавщини віддали більшість голосів депутати обласної ради на сьогоднішньому пленарному засіданні дванадцятої сесії.
На 2017 доходи з обласного бюджету визначили у сумі 7112141,4 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 6850646,1 тис. грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету 261495,3 тис.грн.
За словами директора Департаменту фінансів Павла Кропивки, бюджет-2017 більший за минулорічний на 35 %.
Рішення:
Голова Полтавської ОДА Валерій Головко на своїй сторінці у соцмережі подякував депутатам за одностайне рішення.
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