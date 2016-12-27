Через погіршення погодних умов полтавських водіїв закликають без потреби не виїжджати
У зв’язку ускладненням погодних умов на території Полтавщини правоохоронці звертаються до водіїв з проханням, по можливості, обмежити рух транспортних засобів. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
“У разі необхідності термінового виїзду – неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху, обмежте швидкість руху та уникайте різкої зміни руху при маневруванні. Дотримуйтесь безпечної дистанції та інтервалу з урахуванням стану дорожнього покриття. Не залишайте без догляду свій транспорт на проїжджій частині чи на узбіччі, щоб не перешкоджати розчищенню снігу снігоприбиральній техніці”, – йдеться у повідомленні.
Також поліцейські вкотре нагадують пішоходам переходити дорогу у спеціально відведених місцях, не перебігайте проїжджу частину перед транспортом, що наближається. А також використовувати в одязі світловідбивні елементи
“Звертаємося також до перевізників та водіїв, що працюють на маршрутах з проханням не порушувати Правил дорожнього руху, дотримуватись правил перевезення пасажирів. Не всі ділянки доріг, особливо в сільській місцевості, вдається очистити від снігу. Не намагайтесь долати неочищені ділянки доріг, особливо, спуски і підйоми. Висадіть пасажирів перед такими небезпечними ділянками і пам’ятайте, що будь-яке найдрібніше правопорушення на дорогах може призвести до найскладніших наслідків загибелі людей”, – наголосили правоохоронці.
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