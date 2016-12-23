Через несправність пічного опалювання у Пирятині горів будинок
22 грудня об 05:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у одному із приватних житлових будинків по вулиці Ярмакова м. Пирятин виникла пожежа. Відразу до місця події було направлено відділення 19-ої Державної пожежно-рятувальної частини.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Вогнеборці ліквідували пожежу. Вогнем знищено частину покрівлі, пошкоджено покрівлю та перекриття.
Рятувальникам вдалося врятувати житловий будинок від повного знищення полум’ям.
Травмованих та загиблих немає.
За попередніми даними, ймовірною причиною пожежі стало неправильне влаштування димаря опалювальної печі.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+