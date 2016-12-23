2016 12 23 09:14:22

Через несправність пічного опалювання у Пирятині горів будинок

22 грудня об 05:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у одному із приватних житлових будинків по вулиці Ярмакова м. Пирятин виникла пожежа. Відразу до місця події було направлено відділення 19-ої Державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Вогнем знищено частину покрівлі, пошкоджено покрівлю та перекриття.

Рятувальникам вдалося врятувати житловий будинок від повного знищення полум’ям.

Травмованих та загиблих немає.

За попередніми даними, ймовірною причиною пожежі стало неправильне влаштування димаря опалювальної печі.