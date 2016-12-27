2016 12 27 15:37:58

“Бюджетний процес триває, і кошти, які не використали у 2016-ому, слід врахувати у наступному році, – голова Полтавської РДА

У голови Полтавської РДА Ігоря Карімова відбулась оперативно-розпо рядча нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністр ації, управлінь, установ району.

«Ця нарада в 2016 році остання, і хочу, перш за все, привітати з наступаючими святами, бажаю всім гарного настрою, здоров’я, наснаги. Нехай всі минулі труднощі залишаться в минулому, а новий рік подарує нові звершення на благо всього Полтавського району», – наголосив голова райдержадміністр ації Ігор Карімов.

У роботі взяли участь перший заступник голови РДА Валентин Герасименко, заступник голови райдержадміністр ації Олексій Губічев, керівник апарату райдержадміністр ації Валентина Криуліна, заступник голови районної ради Олексій Івженко.

Ігор Карімов перед початком розгляду питань порядку денного повідомив, що бюджетний процес ще триває, і вкотре наголосив всім розпорядникам коштів, що всі ті кошти, які не були використані в цьому році, повинні бути враховані в наступному.

На порядку денному розглядали питання підсумків роботи відділу з питань надання адміністративних послуг. Наразі в роботі відділу є ще багато проблем. Голова райдержадміністр ації надав доручення начальнику відділу зробити аналіз та визначити пріоритетні напрямки в роботі для подальшої співпраці з Головним управлінням Держгеокадастру в Полтавській області. Бо найголовнішими питаннями, з якими звертаються громадяни – це виділення земельних ділянок.

«Ми, як влада, повинні врегулювати спільну працю між цими структурами, аби громадянам швидко та якісно надавались послуги», – додав голова райдержадміністр ації. Другим питанням порядку денного було про проведення заходів з протидії корупції у відділі освіти райдержадміністр ації. За цим питанням доповіла начальник відділу Наталія Веретільник, яка повідомила, що протягом звітного періоду звернень щодо протиправних дій працівників відділу освіти отримано не було. У відділі освіти працює “гаряча лінія” – 2-29-78.

Голова райдержадміністр ації по закінченню обговорень порядку денного надав відповідні доручення.