Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні

Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року.

Якщо ви ще не встигли отримати задоволення від книги “Диво” Р. Дж. Паласіо, то маємо наголосити, що вона дійсно дуже особлива. Роман розповідає історію хлопчика на ім’я Огест Пуллмен, народженого із значними дефектами обличчя. У 10 років він починає відвідувати звичайну школу, і набуває там нового досвіду – іноді доброго, іноді жахливого. Він звичайний хлопчик, та чи побачать це оточуючі його діти?

Джулія Робертс погодилася грати мати Оггі у фільмі, а самого Оггі зіграє Джейкоб Трембле, який вже має приголомшливу роль в оскароносному фільмі “Кімната”. До команди також приєднався Оуен Уїлсон у ролі батька Оггі.

“Фільм “Диво” – про сім’ю, дружбу, кохання і, головне, про вибір добра на кожному етапі життя”, говорить режисер фільму Стівен Чбоскі.

Стівен Чбоскі сказав, що він обрав своїх акторів не тільки через їхній талант, але через те, якими людьми вони залишаються, коли камера зупиняється.

Права на екранізацію були придбані кінокомпанією Lionsgate, адаптація історії належить перу сценариста Стива Конрада. А дизайнер і художник Арьєн Туітен сподівається, що макіяж, який він створив для головного героя буде відповідати опису з книги.

“Диво” – перша книга Р. Дж. Паласіо. Окрім продажу більш ніж 215 тисяч копій по всьому світу друкованих та електронних книг, “Чудо” провів 32 тижнів в списку бестселерів Нью-Йорк Таймс з моменту його виходу в лютому 2013 року. В Україні книга з’явилася на полицях книгарень в квітні, роман був виданий видавництвом “Віват”, і перший наклад вже добігає кінця.