2016 12 24 17:10:37

На Донеччині Авдіївка вкотре залишилася без водопостачання у зв’язку із зупинкою Донецької фільтрувальної станції.

Про це повідомив очільник міської цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін, передає «112 Україна».

Він повідомив, що наразі у місті спокійно, однак за час обстрілів, які почалися вчора о 6-й ранку і припинилися о 23:43 було перебито лінію електромережі. «… за цей час було перебито лінію електромережі, тому знову зупинилася ДФС і знову в місті немає води.

Зараз бригади ДФС готуються вийти, щоб з’ясувати, де перебито лінії електропередач”, – сказав Малихін.

Він заявив, що проводити ремонт і відновлення водопостачання будинків в разі, якщо й далі буде діяти режим припинення вогню.

Як повідомлялося, бойовики здійснюють провокаційні обстріли позицій українських військових, незважаючи на набуття чинності з 00.00 24 грудня режиму припинення вогню. Вже через 25 хвилин після опівночі бойовики розпочали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Збройних сил України в районі Жовтого, що на Луганському напрямку.

З тих же видів озброєння з 6.54 до 7.10 та з 9.30 до 9.45 вони стріляли по Мар’їнці. З 9.54 до 10.10 терористи обстрілювали Широкине.