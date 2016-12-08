2016 12 30 11:47:26

8 січня у Полтаві пройде обласний фестиваль театралізованого вертепного дійства «Різдвяна Феєрія»

8 січня 2017 року Управління культури Полтавської облдержадміністр ації, Полтавська Єпархія Української православної церкви Київського патріархату, обласний центр народної творчості та культурно-освітн ьої роботи щиро запрошують полтавців та гостей міста на Полтавський обласний фестиваль театралізованого вертепного дійства «Різдвяна Феєрія».

Фестиваль розпочнеться об 11.00 у Свято-Успенськом у кафедральному соборі святковим богослужінням та масовим виконанням святкових колядок, продовжитися урочистою ходою колядних гуртів до Театральної площі, де виступатимуть аматорські колективи, що свято бережуть і примножують національні традиції Українського народу.

Тож 8 січня з 11.00 запрошуємо полтавців долучитися до світлого свята Різдва Христового!