2016 12 28 10:46:30

72 кременчужанки удостоєні почесного звання «Мати – героїня»

На сьогодні у Кременчуці почесного звання України «Мати – героїня» удостоєні 72 багатодітні матері. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.

Як йдеться в повідомленні, найближчим часом, список може поповнити ще одна мешканка міста. На розгляд сесії Кременчуцької міської ради буде винесене питання про затвердження кандидатури Тетяни Кушнірової щодо присвоєння їй почесного звання України «Мати-героїня».

Жінка виростила та виховала 6 дітей, 2-є з яких здобули професійну освіту та працюють за фахом, 3-є – навчаються в закладах освіти та 1 – цьогоріч має піти до школи.

До відома, почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.