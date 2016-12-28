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Полтавщина, Суспільство



2016 12 28 10:46:30

72 кременчужанки удостоєні почесного звання «Мати – героїня»

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На сьогодні у Кременчуці почесного звання України «Мати – героїня» удостоєні 72  багатодітні матері. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.

Як йдеться в повідомленні, найближчим часом, список може поповнити ще одна мешканка міста. На розгляд сесії Кременчуцької міської ради буде винесене питання про затвердження кандидатури Тетяни Кушнірової щодо присвоєння їй почесного звання України  «Мати-героїня».
Жінка виростила та виховала 6 дітей,  2-є з яких здобули професійну освіту та працюють за фахом, 3-є – навчаються в закладах освіти та 1 – цьогоріч має піти до школи.
До відома, почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам,   які   народили  та  виховали  до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей,  у  тому  числі  дітей, усиновлених  у  встановленому законодавством порядку,  враховуючи вагомий особистий внесок у  виховання  дітей у сім’ї, створення сприятливих  умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування  високих  духовних  і  моральних  якостей.
Відповідно до Закону України від 16.03.2000 року  «Про державні нагороди України» особі, удостоєній почесного звання, вручається нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка, а також виплачується одноразова винагорода, сума якої обчислюється відповідно до Указу Президента України від 25 грудня 2007 року «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне  звання України «Мати-героїня», у десятикратному розмірі прожиткового  мінімуму,  встановленого  для працездатних осіб. Із 1 грудня 2016 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1600 грн.

 

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