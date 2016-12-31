2016 12 31 19:17:43

Відсьогодні особовий склад поліції Полтавської області переведений на посилений режим несення служби.

До охорони громадського порядку залучається максимальна кількість правоохоронців та діють оперативні штаби.

Лише у Полтаві охороняють громадський порядок у новорічну ніч майже 600 правоохоронців.

За словами заступника начальника поліції Полтавської області Сергія Альошкіна, в новорічні свята з 31-го грудня 2016 року до 2 січня 2017 року в області заплановано понад 80 новорічних масових заходів, у яких візьмуть близько 70 тисяч осіб.

Питання безпеки в святкові дні перебуває на особливому контролі керівництва Головного управління поліції області.