2016 12 30 11:58:27

Роз’яснення Міноборони щодо нарахувань винагороди за виконання завдань на першій лінії оборони військовими 16-го ОМПБ

Роз’яснення Міністерства оборони України : “У зв’язку з поширенням у соціальних мережах інформації про невиплату належної грошової винагороди військовослужбовцям 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України повідомляється, що штаб 16 омпб дислокувався в Авдіївці в період з 25.11.2015 по 20.10.2016 року. Визначений особовий склад підрозділу виконував завдання на першій лінії оборони (в районі промислової зони).

Відповідно до норм забезпечення, військовослужбовцям батальйону нараховувалось грошове забезпечення залежно від районів виконання завдань. Військовослужбовці, які перебували на першій лінії оборони на глибину взводних (ротних) опорних пунктів, отримували грошову винагороду за безпосередню участь в АТО в сумі 4200 грн. на місяць, а на другій лінії оборони — 1200 грн. на місяць.

Чернігівське контрольно-ревізійне управління розпочало роботу щодо перевірки фінансової діяльності 16 омпб, в ході якої виявлені порушення правильності оформлення документів на виплату військовослужбовцям грошової винагороди за безпосередню участь в АТО.

На даний час представники КРУ продовжують роботу в зазначеному підрозділі, посадовим особам батальйону надано час для усунення недоліків та приведення документів до вимог законодавства України.

Питання повернення грошей, нарахованих військовослужбовцям за виконання завдань на першій лінії оборони в районі проведення АТО, не розглядається.“