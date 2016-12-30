2016 12 30 11:33:03

У Полтаві підсумували результати забезпечення догляду та підтримки дітей, яких у 2016 торкнулась епідемія ВІЛ/СНІДу (ВІДЕО)



Учора у прес-центрі ОКІА “Новини Полтавщини” відбулась прес-конференція “Співпраця обласного ЦСССДМ із неурядовим сектором( БО “Світло надії”): реалізація заходів обласної цільової соціальної Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 р”.

Під час заходу, присутні обговорили забезпечення догляду та підтримки дітей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/ СНІДу в 2016 році.

У рамках реалізації обласної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції та СНІДу, Полтавським соціальним центром для сім’ї, дітей та молоді у лютому 2016 року було підписано договір про співробітництво з БО “Світло надії” щодо підтримки діяльності Центру розвитку дитини “Ти — найкращий”, який діє на базі організації.



“Це один із напрямків співпраці з організацією “Світло надії”. В рамках зазначеної програми, обласний ЦСССДМ залучає фахівців, які безпосередньо надають послуги у Центрі розвитку дитини, батькам та дітям, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу” – зазначила заступник директора Полтавського обласного центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вікторія Масляк.

Керівник напрямку роботи з підлітками БО «Світло надії» Віктор Шилов детальніше розповів про роботу Центру “Ти — найкращий” у 2016 році.

“Завдяки підтримці державного сектору ми змогли не тільки утримати, але й розширити сервіси для дітей. Тепер послуги центру поширюються і на підлітків”, – зазначив Віктор Шилов.

Більше 500 підлітків скористались послугами даного напряму. Також, близько 300 пройшли тестування на ВІЛ.

БО “Світло надії” спільно з Полтавським обласним Центром у справах сім’ї, дітей та молоді проводили профілактичну роботу у навчальних закладах на території Полтавщини. Також, проходить підготовка підлітків-лідерів, котрі в подальшому будуть працювати у напрямку профілактики, та за методом рівний рівному, як консультанти.

“Подібна робота, яку ми реалізовуємо у сфері ВІЛ/СНІДу — є унікальною, бо такого масштабу діяльності в інших регіонах України немає”, – зазначив Віктор Шилов.

На базі Центру розвитку дитини “Ти — найкращий” для дітей і батьків, яких торкнулась проблема ВІЛ-інфекції, проводять консультативні та інформаційні заняття. Також, працює денне відділення для дітей. Вдень, батьки можуть залишити дитину, де за нею слідкують спеціально підготовлені фахівці та соціальні працівники. У 2016 році, цією послугою скористались понад 62 дитини.

Також, у рамках Полтавської обласної програми, новонародженим, матерів яких торкнулась проблема ВІЛ-інфекції, надають гуманітарну допомогу — протягом року малюків забезпечують памперсами та сумішами дитячого харчування. За потреби, БО “Світло надії” надає одяг та продукти харчування.

“Можна впевнено сказати, що нам вдалося створити ефективну модель допомоги та розвитку сфери, необхідної та актуальної, для такої цільової аудиторії. Для прикладу, по Україні, загальний показник передачі вірусу від матері до дитини – 4%, на Полтавщині, завдяки спільним комплексним заходам, він становить 1% ”, – підсумував Віктор Шилов.