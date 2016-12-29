2016 12 29 15:34:39

У ДСНС Полтавщини обговорили питання швидкого реагування на можливі надзвичайні ситуації під час новорічних свят

Сьогодні, в Управлінні ДСНС України в Полтавській області відбулась селекторна нарада під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Генадія Зубко. Під час наради, присутні обговорили питання швидкого реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов’язані з ускладненням руху транспорту, порушенням зв’язку і енергозабезпечення населених пунктів області у зимовий період, особливо під час новорічних та різдвяних свят.

У засіданні взяли участь заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Роман Товстий, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДСНС України у Полтавській області Олег Горбенко, начальник управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації Віктор Стеблянко, члени регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

“У ході наради дали доручення керівникам місцевих комісій з питань ТЕБ і НС в цей час постійно перебувати на роботі. Вони розроблять штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і забезпечать їхнє постійне функціонування. Контролюватиму виконання доручення в Полтавській області особисто”, – зазначив заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий.

“Зробимо все можливе, щоб населені пункти області не залишились без світла, щоб дороги до них, у разі заметілі, були вчасно розчищені й люди не залишилися відірваними від цивілізації”, – додав Товстий.

