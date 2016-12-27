Україна експортувала равликів на 296 тонн більше, ніж сала
У 2013 році українські виробники експортували 3 тонни молюсків, у 2014 – 58 т, у 2015 – 260 т, а за перших 10 місяців поточного року експортовано 347 тонн. Для порівняння за 10 місяців цього року за кордон було поставлено лише 51 тонна українського сала, а баранини – 9 тонн. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.
“Українських молюсків купують наразі лише дві країни Румунія (25%) та Литва (75%), їх частка може змінюватися на протилежну через невеликі експортні об’єми. Наприклад, минулого року тенденції були протилежні: в Румунію ми поставили 3/4 об’ємів, а в Литву – 1/4”, – йдеться у повідомленні.
Вітчизняні равлики завозяться як сировина, яка в середньому коштує у 5 разів дешевше за готовий продукт. Середня ціна кілограма продукції становить 1 дол/кг. До зазначених країн продукція потрапляє охолодженою, обробляється і знову відправляється на експорт, але вже за ціною в середньому 6,5 дол/кг із Румунії та 5,5 дол/кг з Литви. Кінцевими країнами споживачами наших молюсків в основному є Франція, Угорщина, Італія та Польща.
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