На Полтавщині правоохоронці затримали чоловіка, який займався вербуванням, перевезенням та передачею українських громадян для подальшої трудової експлуатації у сфері сільського господарства до сусідньої країни, передає відділ комунікації за інформацією ВБЗПТЛ поліції Полтавської області.

“Під час документування злочинної діяльності поліцією з’ясовано, що 23-річний житель Чутівського району, займається вербуванням жителів області для начебто вигідної роботи в сусідній країні. Насправді ж, продавали їх для виконання тяжких фізичних робіт та зайняття жебрацтвом. Потерпілі вказують, що у них повідбирали всі документи та обмежували свободу пересування. Умови проживання у бараках не відповідали санітарним умовам. Працювали понаднормово, за невиконання трудового плану – не давали їсти. Грошових коштів за працю громадяни не отримували”, – зазначив начальник Полтавської обласної поліції Олег Бех.

Працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, прокуратурою та УСБУ Полтавщини, спільно з Державною прикордонною службою України, під час реалізації матеріалів раніше відкритого кримінального провадження при спробі перетнути кордон затримано 23-річного чоловіка. Автомобілем “Деу-Сенс” він намагався вивезти за кордон трьох громадян України з метою їх подальшої трудової експлуатації, додали у поліції.

Вказано, що під час проведення обшуків поліцією виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-картки українських та закордонних операторів, платіжні картки, закордонні паспорти та предмет, схожий на пістолет типу револьвер.

Триває досудове розслідування за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Правоохоронці з’ясовують кількість потерпілих та коло осіб, які допомагали чоловіку організовувати незаконну діяльність.