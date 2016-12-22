2016 12 22 12:06:32

На ремонт даху школи на Гадяччині виділили півмільйона гривень

На ремонт даху спортивного залу Білеченківської школи Гадяцього району виділили півмільйона гривень.

Сьогодні під керівництвом голови райдержадміністр ації Олексія Матюшенка за участі голови районної ради Володимира Нікітенка та начальника відділу освіти Ірини Гулей відбулася виїзна нарада в с. Білеченківку. Перевірили хід виконання ремонтних робіт в Білеченківській загальноосвітній школі.

Загалом на капітальний ремонт даху спортивного залу було виділено з сільського бюджету 300 тис. грн. та з районного бюджету 200 тис. грн.

Ремонтні роботи тривають.