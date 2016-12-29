2016 12 29 11:31:37

2017 рік – рік оновлення медицини Полтавщини

27 грудня у Полтавському обласному клінічному онкологічному диспансері відбулася розширена нарада Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА «Стан змін в системі охорони здоров’я та трансформація на регіональному рівні»

Медики з усієї області зібралися, щоб обговорити проміжні підсумки роботи за 2016 рік, скласти плани на наступний та прийдешні зміни у системі охорони здоров’я, зокрема на регіональному рівні. У нараді також взяли участь Валерій Головко, голова Полтавської облдержадміністрації, Людмила Овчаренко, голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту, Ігор Шкробанець, доктор медичних наук, професор, член НАМН, представник ГС «Спілка з реорганізації охорони здоров’я», Ігор Ксьонз, доктор медичних наук, професор, проректор ВДНЗУ «УМСА», медична наукова спільнота.

Медичну реформу я вважаю однією з найголовніших. Не всі реформи робляться зверху – потрібно враховувати досвід на місцях.

Медицина залишається пріоритетом у фінансуванні та підтримці з боку виконавчої влади. Наступний рік має стати роком прискореної модернізації. Враховуючи перспективу надходжень від нафтогазових видобувників, близько третини цих коштів планується віддати на потреби галузі охорони здоров’я, щоб переоснастити заклади і людям надавалася якісна допомога. Завдання усім нам – розробити за перший квартал чітку дорожню карту, – підкреслив Валерій Головко, голова Полтавської ОДА.

Єдиний шлях максимально наблизити медицину до людей і дати їм якісну послугу, на думку фахівців – перш за все, зміни в первинній ланці медичної допомоги.

В області вже функціонує 34 юридично самостійних Центри первинної медико-санітарної допомоги. Вони обслуговують понад 1,4 млн мешканців області. 98,3% населення охоплене наглядом сімейних лікарів. До складу центрів ПМСД входять як структурні підрозділи 328 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (АЗПСМ) (з них 91 міські і 237 сільські) та 619 фельдшерсько-акушерських пунктів. Кількість амбулаторій ЗПСМ за останні 6 років зросла на 54%. і складає: в містах – 1,0 на 10 тис. нас. (норматив МОЗ України – 1,0), село – 4,0 на 10 тис. нас. (норматив – 3,3). У 2016 році відкрито 3 АЗПСМ у Полтавському, Миргородському та Козельщинському районах. На капітальний ремонт первинної ланки використано 12 705,54 тис. грн. Є позитивний досвід взаємодії з об’єднаними територіальними громадами на первинній ланці, зокрема з Шишацькою. Потрібно готувати фахівців первинної ланки за контрактами.

Вторинний рівень надання медичної допомоги зараз у активній фазі оптимізації ліжкомісць та реорганізації малопотужних стаціонарів. Також розробляється система госпітальних округів.

До кінця року планується скоротити кількість ліжок ще на 36, що є вкрай недостатнім. Заклади третинного рівня отримали ресурси для ремонтів приміщень та закупівлі медобладнання. На капітальний ремонт обласним бюджетом у 2016 ріці виділено понад 16 мільйонів гривень. Служба охорони материнства та дитинства має велике досягнення – у 2016 році не зареєстровано випадків материнської смертності. Також Полтавська область успішно завершила турову імунізацію дитячого населення проти поліомієліту, обсяг щеплень досяг 86%. За підтримки ЮНІСЕФ в області підготовлена команда тренерів та розпочато системне навчання медичних працівників області з питань імунопрофілактики, – доповів директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА.

Необхідно змінювати принцип утримання галузі, адже ми живемо в країні з ринковою економікою, де система Семашко більше не підходить. Але потрібно упередити негатив, не допустити соціальної напруги, над чим працюють і представники влади, і громадськість, – зауважив професор Ігор Шкробанець, а також розповів про розвиток системи госпітальних округів, нову систему стосунків сімейних лікарів і пацієнтів, створення конкуренції між лікарнями. – Особливо важливе питання доступності високотехнологічної допомоги. Це рятує людей працездатного віку у випадку того ж інфаркту чи інсульту від інвалідизації.

– Населення Полтавської області повинне отримувати якісні медичні послуги за європейськими стандартами, – переконана Людмила Овчаренко. – Підняти медицину Полтавщини на новий рівень ми зможемо спільними зусиллями, налагодивши комунікації як на місцевому рівні: з депутатами місцевих рад, очільниками райдержадміністрацій, головами об’єднаних територіальних громад, так і з регіональним керівництвом і народними депутатами, що представляють Полтавщину у Верховній Раді.

– Реформування системи охорони здоров’я – складний і багатогранний процес. І тільки співпраця та координація всіх зацікавлених сторін зможе сприяти тому, щоб реформи в Україні відбулися.

У 2016 році зроблено ще один крок у фундаментальних змінах в охороні здоров’я на благо українців, – наголосив Віктор Лисак. – Ми повинні нарощувати темпи змін, тим паче, що у нас є позитивний досвід змін – організація охорона материнства і дитинства. У нас багато завдань у контексті того, що прийнято на урядовому рівні.

Група фахівців, що відвідали Хорватію, розповіли про тамтешній досвід реорганізації та привели приклади практик, які можливо використати в області.

У підсумку директор Департаменту охорони здоров’я дав доручення усім відповідальним розробити конкретний план дій, у тому числі використовуючи досвід Хорватії.

ПРЕС-ЦЕНТР ДОЗ ОДА