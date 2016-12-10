2016 12 30 13:02:53

До 10 січня ще можна подати заявку для участі в програмі «Підтримка економічної самостійності ВПО та членів місцевих громад в Полтавській області»

Термін подачі заявок для участі в програмі «Підтримка економічної самостійності внутрішньо переміщених осіб та членів місцевих громад в Полтавській області» подовжено до 10 січня.

Відбулися деякі зміни: відтепер долучитися можуть жінки та чоловіки віком 18-60 років, копії довідки ВПО, усіх сторінок паспорту та ідентифікаційног о коду, свідоцтва про реєстрацію ФОП необхідно принести в офіс БО “Світло надії”, вул. Симона Петлюри, 28а або надіслати на електронну адресу juliapoltava13@g mail.com .

У вихідні 1-3 січня та 7-9 січня заявки не приймаються. Детальніше можна ознайомитись у Міжнародній організації з міграції.

